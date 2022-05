Britney Spears si spoglia su Instagram, Sara Tommasi si rivede in lei: «Non sta bene, va aiutata» (Di giovedì 12 maggio 2022) Sara Tommasi lancia l’allarme su Britney Spears. A 10 anni dal suo esordio nel porno, in un momento buio e doloroso della sua esistenza, ricorda i momenti di difficoltà. Lo fa osservando le foto condivise su Instagram da Britney Spears in cui la popstar posa completamente nuda sul social. «In lei rivedo me: non sta bene, va aiutata», racconta la showgirl 40enne a Fanpage. A distanza di 10 anni, però, Sara Tommasi sta bene: «Vengo da un periodo molto positivo grazie al matrimonio, grazie a chi mi è stato vicino senza interessi, grazie a mia mamma che purtroppo non c’è più, grazie a mia nonna». Poi riguardo alla popstar statunitense aggiunge: «Io non sono Britney ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 12 maggio 2022)lancia l’allarme su. A 10 anni dal suo esordio nel porno, in un momento buio e doloroso della sua esistenza, ricorda i momenti di difficoltà. Lo fa osservando le foto condivise sudain cui la popstar posa completamente nuda sul social. «In lei rivedo me: non sta, va», racconta la showgirl 40enne a Fanpage. A distanza di 10 anni, però,sta: «Vengo da un periodo molto positivo grazie al matrimonio, grazie a chi mi è stato vicino senza interessi, grazie a mia mamma che purtroppo non c’è più, grazie a mia nonna». Poi riguardo alla popstar statunitense aggiunge: «Io non sono...

