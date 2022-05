Boxe, Daniele Scardina vs Giovanni De Carolis domani in tv: programma, orario e streaming (Di giovedì 12 maggio 2022) Daniele Scardina sfida Giovanni De Carolis in un super derby italiano dei pesi supermedi con la cintura intercontinentale WBO in palio. L’evento – organizzato dalla Opi Since 82 e da Matchroom – inizierà alle 20:00 di venerdì 13 maggio all’Allianz Cloud a Milano, mentre il main event è in programma intorno alle 23:00. Potrete seguire sia l’undercard (dalle 18:45) sia la main card in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Niccolò Pavesi e commento tecnico di Alessandro Duran. Scardina (20-0 con 16 vittorie prima del limite) cercherà la vittoria più prestigiosa della sua carriera contro De Carolis, reduce dalla sconfitta contro Richards per il titolo europeo. Senza dimenticare il sottoclou. la spagnola Mary Romero (7-2-2 con 2 KO) difenderà per la seconda volta ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022)sfidaDein un super derby italiano dei pesi supermedi con la cintura intercontinentale WBO in palio. L’evento – organizzato dalla Opi Since 82 e da Matchroom – inizierà alle 20:00 di venerdì 13 maggio all’Allianz Cloud a Milano, mentre il main event è inintorno alle 23:00. Potrete seguire sia l’undercard (dalle 18:45) sia la main card in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Niccolò Pavesi e commento tecnico di Alessandro Duran.(20-0 con 16 vittorie prima del limite) cercherà la vittoria più prestigiosa della sua carriera contro De, reduce dalla sconfitta contro Richards per il titolo europeo. Senza dimenticare il sottoclou. la spagnola Mary Romero (7-2-2 con 2 KO) difenderà per la seconda volta ...

