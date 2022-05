Bonus revisione auto 2022: requisiti, come richiederlo, a chi spetta e come funziona (Di giovedì 12 maggio 2022) . Tutte le informazioni sulla misura approvata dal Governo. Bonus revisione auto 2022: come richiederlo e come funziona A partire da lunedì 2 maggio, i cittadini italiani possono inviare richieste per ottenere un indennizzo sulle revisioni di auto e moto, secondo quanto previsto dal cosiddetto Bonus veicoli sicuri. In seguito alla chiusura dei termini per la presentazione delle richieste annesse la 2021 avvenuta a fine aprile, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accessibile al sito Bonusveicolisicuri.it, consente di inoltrare le domande relative all’anno in corso. L’agevolazione è stata istituita per contrastare l’aumento dei costi per le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) . Tutte le informazioni sulla misura approvata dal Governo.A partire da lunedì 2 maggio, i cittadini italiani possono inviare richieste per ottenere un indennizzo sulle revisioni die moto, secondo quanto previsto dal cosiddettoveicoli sicuri. In seguito alla chiusura dei termini per la presentazione delle richieste annesse la 2021 avvenuta a fine aprile, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accessibile al sitoveicolisicuri.it, consente di inoltrare le domande relative all’anno in corso. L’agevolazione è stata istituita per contrastare l’aumento dei costi per le ...

