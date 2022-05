Biasin | Proposta rinnovo Perisic? E' stata concessa questa offerta solo per un motivo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Ivanal termine della sfida di Coppa Italia con la Juventus fanno riflettere: "Futuro? Non lo so ancora. Non si aspetta l'ultimo momento per trattare con i giocatori importanti"....

Advertising

CalcioMercato.it

"Per loro è un'occasione per sentirsi parte di un evento importante " spiega Elisa, che ...ma anche un cammino di fede che compiono insieme a loro coetanei e questa sicuramente è una...Inter, non c'è fretta per il rinnovo di Simone Inzaghi Fabriziosulla CMIT TVRispetto alle notizie di questa mattina, Fabrizioha frenato le voci sull'imminentedi rinnovo dell'... CMIT TV | L'Inter e la stoccata di Perisic, Biasin: "Offerta fuori mercato" “L’Inter corregge un po’ le parole di ieri di Perisic – ha dichiarato Biasin -. L’Inter ha fatto eccome le sue proposte ed è arrivata a formulare un’offerta da 4,5 milioni per due anni. Una proposta ...I tifosi dell'Inter si interrogano su quale potrà essere il futuro di Ivan Perisic. Fabrizio Biasin ha dato alcuni aggiornamenti. Marco Macca. Dopo le parole di Perisic rilasciate al fischio finale de ...