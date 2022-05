Bianca Atzei, il nuovo singolo è Siamo tutte uguali feat Cristiano Malgioglio (Di giovedì 12 maggio 2022) Siamo tutte uguali feat. Cristiano Malgioglio, il nuovo brano della cantautrice Bianca Atzei estratto dall’album Veronica Siamo tutte uguali feat. Cristiano Malgioglio, il nuovo brano della cantautrice Bianca Atzei estratto dall’album Veronica, uscito il 29 aprile, sarà in radio da venerdì 13 maggio. Siamo tutte uguali, che vede la straordinaria partecipazione di Malgioglio, è un pezzo ironico e irriverente, nato per gioco, che prende simpaticamente in giro le donne e il loro debole per lo stereotipo dell’uomo “bello ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 12 maggio 2022), ilbrano della cantautriceestratto dall’album Veronica, ilbrano della cantautriceestratto dall’album Veronica, uscito il 29 aprile, sarà in radio da venerdì 13 maggio., che vede la straordinaria partecipazione di, è un pezzo ironico e irriverente, nato per gioco, che prende simpaticamente in giro le donne e il loro debole per lo stereotipo dell’uomo “bello ...

