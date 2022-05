BALLANDO CON LE STELLE: CATERINA BALIVO IN PISTA? MILLY CARLUCCI PUNTA SU DI LEI (Di giovedì 12 maggio 2022) Gran fermento in vista della nuova edizione di BALLANDO con le STELLE, lo show di MILLY CARLUCCI che tornerà a ottobre su Rai1. A giugno e luglio ci saranno le selezioni per BALLANDO on the Road per scoprire nuovi talenti e cercare i futuri maestri – come noto, non ci saranno più Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale – mentre la generalessa della Rai sta scegliendo i vip che scenderanno in PISTA all’Auditorium. BALLANDO CON LE STELLE: CATERINA BALIVO IN PISTA? Il Cantante Mascherato la vede tra i giudici più apprezzati, con il suo quadernetto dove tutto annota e spesso indovina l’identità dei famosi mascherati. BALLANDO con le STELLE potrebbe vederla in ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 12 maggio 2022) Gran fermento in vista della nuova edizione dicon le, lo show diche tornerà a ottobre su Rai1. A giugno e luglio ci saranno le selezioni peron the Road per scoprire nuovi talenti e cercare i futuri maestri – come noto, non ci saranno più Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale – mentre la generalessa della Rai sta scegliendo i vip che scenderanno inall’Auditorium.CON LEIN? Il Cantante Mascherato la vede tra i giudici più apprezzati, con il suo quadernetto dove tutto annota e spesso indovina l’identità dei famosi mascherati.con lepotrebbe vederla in ...

