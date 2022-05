Arriva Hannibal, anticiclone africano che farà salire temperature (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Nordafrica alla conquista dell’Italia nei prossimi 10 giorni, dal punto di vista meteo con l’anticiclone Hannibal che farà salire le temperature in tutta Italia fino al 20-22 maggio. La prossima settimana potrebbe essere ancora più calda, con valori record al Nord-Ovest, ma ovviamente questa tendenza è da confermare. In Italia le massime saranno più calde di 5-7°C al Nord rispetto al Sud, ancora localmente sotto media climatica. Da domani l’alta pressione si espanderà anche verso le regioni meridionali, lasciando un po’ più scoperto il settore alpino a deboli infiltrazioni fresche atlantiche: nel weekend non escludiamo un temporaneo aumento dell’instabilità con temporali al settentrione; si dovrebbe trattare di instabilità pomeridiana in un contesto soleggiato, con qualche acquazzone ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Nordafrica alla conquista dell’Italia nei prossimi 10 giorni, dal punto di vista meteo con l’chelein tutta Italia fino al 20-22 maggio. La prossima settimana potrebbe essere ancora più calda, con valori record al Nord-Ovest, ma ovviamente questa tendenza è da confermare. In Italia le massime saranno più calde di 5-7°C al Nord rispetto al Sud, ancora localmente sotto media climatica. Da domani l’alta pressione si espanderà anche verso le regioni meridionali, lasciando un po’ più scoperto il settore alpino a deboli infiltrazioni fresche atlantiche: nel weekend non escludiamo un temporaneo aumento dell’instabilità con temporali al settentrione; si dovrebbe trattare di instabilità pomeridiana in un contesto soleggiato, con qualche acquazzone ...

