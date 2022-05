Andiamo a Verona: Il racconto di un viaggio romantico (Di giovedì 12 maggio 2022) Buongiorno lettori! Sono Andrea Pimpini, ormai penso mi conosciate… Sono uno studente di economia e management, cantautore pescarese (ecco l’intervista rilasciata a Il Messaggero pochi mesi fa) e fondatore di questo magazine italiano che, grazie a voi (ci tengo a sottolinearlo) sta andando alla grande! Il mio soggiorno a Verona è durato un giorno. Lo scopo principale era quello di assistere al concerto dei Modà all’Arena di Verona. Un evento speciale visto che la band di Kekko non tornava su quel palco da 8 anni (senza contare i festival). Ma del concerto ne parleremo a tempo debito… viaggio – Verona Ho viaggiato con Frecciarossa da Pescara fino a Bologna Centrale. Classe: Premium. Il servizio è stato carino: bevanda e snack a scelta (senza aspettarsi troppo, ma per il prezzo contenuto del biglietto (40 euro circa) ... Leggi su thegametv (Di giovedì 12 maggio 2022) Buongiorno lettori! Sono Andrea Pimpini, ormai penso mi conosciate… Sono uno studente di economia e management, cantautore pescarese (ecco l’intervista rilasciata a Il Messaggero pochi mesi fa) e fondatore di questo magazine italiano che, grazie a voi (ci tengo a sottolinearlo) sta andando alla grande! Il mio soggiorno aè durato un giorno. Lo scopo principale era quello di assistere al concerto dei Modà all’Arena di. Un evento speciale visto che la band di Kekko non tornava su quel palco da 8 anni (senza contare i festival). Ma del concerto ne parleremo a tempo debito…Ho viaggiato con Frecciarossa da Pescara fino a Bologna Centrale. Classe: Premium. Il servizio è stato carino: bevanda e snack a scelta (senza aspettarsi troppo, ma per il prezzo contenuto del biglietto (40 euro circa) ...

Advertising

ItaliaViva : Ci sono tante situazioni dove andiamo da soli, altre dove siamo nel centrosinistra. A #Carrara abbiamo il nostro… - Andrea_Pimpini : RT @TheGameTVIT: Racconto di un viaggio a #verona! Il 9 Maggio, @Andrea_Pimpini ha assistito al concerto dei Modà come inviato di https://… - TheGameTVIT : Racconto di un viaggio a #verona! Il 9 Maggio, @Andrea_Pimpini ha assistito al concerto dei Modà come inviato di… - rocchigno70 : @TomoriEnjoyer Io rimango dell’idea che Florenzi a fine partita a Verona ha espresso il pensiero di tutti, ossia ca… - mi_lulls : Cose ovvie: - con la Juve non la vinci neanche se andiamo a Lourdes - con il Verona meglio accendere un cero in chiesa -