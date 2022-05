Allegri, una giornata di squalifica per atteggiamento aggressivo e provocatorio (Di giovedì 12 maggio 2022) Massimiliano Allegri, espulso ieri dall’arbitro Valeri durante la finale di Coppa Italia, è stato squalificato per un turno per avere “lasciato la propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara”. Anche un’ammenda di dieci mila euro per il tecnico della Juventus. Una giornata di squalifica anche per Brozovic che, diffidato, è stato ammonito. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Massimiliano, espulso ieri dall’arbitro Valeri durante la finale di Coppa Italia, è statoto per un turno per avere “lasciato la propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto unnei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara”. Anche un’ammenda di dieci mila euro per il tecnico della Juventus. Unadianche per Brozovic che, diffidato, è stato ammonito. L'articolo ilNapolista.

Advertising

AlfredoPedulla : #Allegri ha detto ancora: “È stata una bella partita”. Sarebbe bastato chiedergli: ma perché vincevi 2-1 e ti sei chiuso? Solo questo - realvarriale : #CoppaItalia meritatamente a @inter.Una bella finale decisa dal migliore in campo #Perisic con 2 gol e dal peggiore… - GiovaAlbanese : Un turno di squalifica (e ammenda da 10 mila euro) per #Allegri, dopo l'espulsione rimediata nel corso di… - silviajuve71 : @juanito1897 @GiAdUzZoLa90 Cosi Allegri avrà una nuova scusa ... si devono conoscere, han mai giocato insieme ecc ecc ?? - Boboj29 : Coppa Italia, una giornata di stop e multa per Allegri dopo l'espulsione Il giudice sportivo sanziona l'allenatore… -