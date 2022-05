WWE: Ha preso il via il Breakout Tournament, Nikkita e Fallon passano il turno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha preso ufficialmente il via il Breakout Tournament di NXT 2.0 dedicato al roster femminile. Otto ragazze si sfidano in incontri ad eliminazione diretta in vista del raggiungimento della finale. Il primo turno ha sorriso a Nikkita Lyons e Fallon Henley: la prima ha superato Arianna Grace mentre la seconda ha avuto la meglio di Sloane Jacobs. La prossima settimana il torneo andrà avanti. Fallon Henley passa il turno .@FallonHenleyWWE is moving on in the Women's #NXTBreakout Tournament!#WWENXT pic.twitter.com/uYFpI7PVIF— WWE NXT (@WWENXT) May 11, 2022 Molto bene anche Nikkita .@Nikkita wwe is moving on!#WWENXT #NXTBreakout ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 11 maggio 2022) Haufficialmente il via ildi NXT 2.0 dedicato al roster femminile. Otto ragazze si sfidano in incontri ad eliminazione diretta in vista del raggiungimento della finale. Il primoha sorriso aLyons eHenley: la prima ha superato Arianna Grace mentre la seconda ha avuto la meglio di Sloane Jacobs. La prossima settimana il torneo andrà avanti.Henley passa il.@HenleyWWE is moving on in the Women's #NXT!#WWENXT pic.twitter.com/uYFpI7PVIF— WWE NXT (@WWENXT) May 11, 2022 Molto bene anche.@wwe is moving on!#WWENXT #NXT...

