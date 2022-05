Uomini e Donne anticipazioni | registrazione 10 maggio | un eliminato a sorpresa

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 maggio 2022)è tempo di scelte e così sarà anche per i due tronisti in carica, Luca Salatino e Veronica Rimondi, che tra dieci giorni esatti registreranno la puntata in cui sceglieranno uno dei loro corteggiatori. E se Luca da qualche tempo ormai ha solo due corteggiatrici – Soraia Ceruti e Lilli Pugliese – nel corso dell’ultimadel trono classico, quella di martedì 102022, anche Veronica è rimasta con soli due corteggiatori, ovvero Andrea e Matteo. La ragazza ha detto infatti addio a Federico, che a sua volta ha dichiarato di volersi già eliminare in quanto tra i due non è scattato nulla. Ancora in alto mare sembra invece Luca, che nonostante il palese interesse nutrito nei suoi confronti sia da Lilli che da Soraia, pare possa uscire da solo dal programma decidendo in ...