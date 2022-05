Ultime Notizie – “Armi biologiche in Ucraina”, Russia accusa anche Pfizer e Moderna (Di mercoledì 11 maggio 2022) anche Pfizer e Moderna sarebbero “coinvolte nell’attività biologico-militare degli Usa sul territorio ucraino“. Sono le parole di Igor Kirillov, il capo delle Forze armate russe per la Difesa chimica, biologica e radioattiva, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Dopo aver parlato diffusamente, nelle scorse settimane, dell’esistenza di laboratori biologici in tutto il Paese in cui verrebbero, a suo dire, create delle Armi biologiche, la Russia torna dunque a parlarne nominando alcuni dei più importanti colossi farmaceutici del mondo. Secondo Kirillov, “le società farmaceutiche Pfizer, Moderna, Merck e Gilead, che collabora con l’esercito americano, sono coinvolte in questo schema”. Per il militare, “gli ideologi dell’attività ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022)sarebbero “coinvolte nell’attività biologico-militare degli Usa sul territorio ucraino“. Sono le parole di Igor Kirillov, il capo delle Forze armate russe per la Difesa chimica, biologica e radioattiva, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Dopo aver parlato diffusamente, nelle scorse settimane, dell’esistenza di laboratori biologici in tutto il Paese in cui verrebbero, a suo dire, create delle, latorna dunque a parlarne nominando alcuni dei più importanti colossi farmaceutici del mondo. Secondo Kirillov, “le società farmaceutiche, Merck e Gilead, che collabora con l’esercito americano, sono coinvolte in questo schema”. Per il militare, “gli ideologi dell’attività ...

