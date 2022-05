Ucraina: inchiesta della procura di Bari per ipotesi di crimini di guerra Da parte di militari russi nei confronti di civili (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'articolo Ucraina: inchiesta della procura di Bari per ipotesi di crimini di guerra <small class="subtitle">Da parte di militari russi nei confronti di civili</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'articolodiperdidi Dadineidi proviene da Noi Notizie..

Advertising

reportrai3 : L’Aia, città della pace, in Olanda ha sede la Corte penale internazionale. Il Tribunale che giudica i crimini di gu… - Tg3web : Ancora orrore a Irpin, nella regione a ovest di Kiyv, sono stati trovati i corpi di quasi 300 civili, molti fucilat… - NoiNotizie : #Ucraina: inchiesta della procura di #Bari per ipotesi di crimini di guerra - ilgattoromy1 : RT @verso_il_fronte: Senti Spina Spicierno ma le commissioni di inchiesta le chiedete solo per Israele? Per i russi in Ucraina le responsab… - ledicoladelsud : La Procura di Bari ha aperto un'indagine su presunti crimini di guerra commessi da soldati russi su civili ucraini.… -