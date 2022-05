Ucraina | Draghi e Biden | “Impegno per la pace”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La guerra infa registrare nuovi attacchi russi nelle regioni di Chernihiv a Nord e Sumy a Nord-Est. Gli Usa stanziano altri 40 miliardi per aiuti, anche militari, a Kiev. Dal colloquio fraemerge la volontà di cercare la. Non solo Mariupol e l’assalto all’acciaieria Azovstal: i russi bombardano quotidianamente e ripetutamente Chernihiv e Sumy. Lo ha riferito il portavoce del Servizio delle guardie di frontiera ucraine, Andriy Demchenko, citato da Interfax Ukraine. Adesso “non c’è la solita protezione delle frontiere con il pattugliamento lungo la linea di confine, poiché c’è il pericolo delle mine nella zona, delle operazioni di gruppi di sabotaggio e soprattutto i bombardamenti effettuati dalla Russia dal suo territorio sull’” ha detto Demchenko. Hanna Selivon, la ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - riotta : Il premier #Draghi dal presidente @joebiden taglia corto con quelli che svendono pezzi di #Ucraina ai saldi 'La pac… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - NemNemecsek : RT @riotta: Il premier #Draghi dal presidente @joebiden taglia corto con quelli che svendono pezzi di #Ucraina ai saldi 'La pace sarà quel… - OrtigiaP : Noi mandiamo armi e soldi agli Ucraini e l'Ucraina blocca un gasdotto... quasi un terzo del gas che dalla Russia at… -

...alle Camere giovedì 19 maggio. Lo si apprende da fonti parlamentari. Giovedì dunque il presidente sarà alle ore 9 al Senato e alle 11.30 alla Camera per un'informativa sulla questione. ...... ha detto. Che poi ha chiesto di fare ogni sforzo comune per "fermare i massacro". È con questo auspicio, per ora lontano dal concretizzarsi, che si apre il giorno di guerra innumero ...Proprio ieri il leader della Lega prima del colloquio tra Draghi e Biden era tornato ad attaccare il governo criticando aspramente la decisione di inviare nuove armi a Kiev. Uniti e compatti nel ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato negli Usa per incontrare il presidente americano Joe Biden per parlare del conflitto russo-ucraino e portare la “richiesta di pa ...