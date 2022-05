Toyota - GR86 | al via gli ordini in Italia | prezzi e versioni

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladebutta in: da oggi è possibile ordinare la sportiva giapponese in tre allestimenti a partire da 34.250 euro e le prime consegne sono previste per il mese di giugno. La coupé non è solo l'erede della GT86, ma è anche il terzo modello della famiglia GR che nel nostro Paese può già contare sulla GR Yaris e sulla GR Supra. 234 CV su 1.275 kg. Partendo dalla impostazione tecnica classica della precedente GT86 (a trazione rigorosamente posteriore con differenziale Torsen) i tecnici giapponesi hanno migliorato del 50% la rigidità torsionale, aggiornato il design, ridotto il peso di 20 kg (1.275 totali) e, soprattutto, sostituito il precedente motore 2 litri boxer aspirato con una unità aggiornata da 2.4 litri da 234 CV e 250 Nm, disponibili già a 3.700 giri. Con queste credenziali, la vettura è in grado di toccare i 100 ...

