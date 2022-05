Sri Lanka: Papa, 'ascoltare aspirazioni gente, rispetto per diritti e libertà' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Città del Vaticano, 11 mag. (Adnkronos) - "Faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità perché ascoltino le aspirazioni della gente garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili". Il Papa all'udienza generale rivolge un "pensiero speciale al popolo dello Sri Lanka". In particolare Bergoglio pensa "ai giovani che negli ultimi tempi hanno fatto sentire il loro grido di fronte alle sfide e ai problemi sociali ed economici del Paese. Mi unisco alle autorità religiose nell'esortare tutte le parti in causa a mantenere un atteggiamento pacifico senza cedere alla violenza". Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Città del Vaticano, 11 mag. (Adnkronos) - "Faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità perché ascoltino ledellagarantendo il pienodeiumani e dellecivili". Ilall'udienza generale rivolge un "pensiero speciale al popolo dello Sri". In particolare Bergoglio pensa "ai giovani che negli ultimi tempi hanno fatto sentire il loro grido di fronte alle sfide e ai problemi sociali ed economici del Paese. Mi unisco alle autorità religiose nell'esortare tutte le parti in causa a mantenere un atteggiamento pacifico senza cedere alla violenza".

