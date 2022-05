Richard Linklater regista di Hitman | film con star Glen Powell

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilcollaborerà con l'attoreper realizzare, unispirato a una storia vera.sarà ildi, una commedia che avrà come protagonista. Ilmaker sarà coinvolto anche come sceneggiatore del progetto tratto da un articolo scritto dal giornalista Skip Hollandsworth.sarà coinvolto come co-sceneggiatore e protagonista diche racconta la storia di un poliziotto di Houston che sta lavorando sotto copertura come assassino su commissione fino a quando un giorno va contro il ...

L'opera autobiografica di Linklater celebra la cultura e la famiglia tipo degli anni cinquanta e sessanta in modo acritico. Un viaggio di ritorno nostalgico all'infanzia, trascorsa nella periferia di ...Da sempre Richard Linklater lavora per una propria poetica della "trascurabilità", in cui la trama cinematografica si compone degli episodi più marginali che scandiscono i giorni dei suoi personaggi, ...