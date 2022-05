Peretola, la pista dell'aeroporto “risparmia” case e territorio: ma la polemica prosegue. Ecco tutti i nodi da sciogliere (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente della Regione, Eugenio Giani, è convinto di avere il progetto ideale per lo scalo di Firenze: 47 ettari in meno su Sesto, niente aerei sulle abitazioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidentea Regione, Eugenio Giani, è convinto di avere il progetto ideale per lo scalo di Firenze: 47 ettari in meno su Sesto, niente aerei sulle abitazioni

Advertising

controradio : Nuova pista Peretola, Giani: 'Non è una sfida tra Guelfi e Ghibellini' - SegatoMaurizio : RT @GToccafondi: Importante notizia per Firenze e la Toscana il via libera di @EnacGov alla pista da 2200 metri per Peretola. Adesso tocca… - robreg1 : RT @GToccafondi: Importante notizia per Firenze e la Toscana il via libera di @EnacGov alla pista da 2200 metri per Peretola. Adesso tocca… - DarioPanzac89 : RT @GToccafondi: Importante notizia per Firenze e la Toscana il via libera di @EnacGov alla pista da 2200 metri per Peretola. Adesso tocca… - infoitinterno : Aeroporto di Peretola, dall'Enac via libera alla nuova pista -