(Di mercoledì 11 maggio 2022)è sicuramente un pilastro della televisione italiana e da moltissimi anno tiene compagnia agli italiani. Non è di certo un uomo che manda a dire quello che pensa ma l’ultima rivelazione che ha fatto ha lasciato tutti senza fiato. Il conduttore ha annunciato in questi giorni che diventerà nonno bis ed a regalargli un altro nipotino e Stefano che avrà il suo primo figlio. Un’ondata di gioia per la famiglia che si è mostrata più unita che mai.-Altranotizia (fonte: Google)ha fatto molta strada dai suoi esordi negli anni ottanta e come scordalo nel mitico Bim Bum Bam, il programma per bambini, che gli ha regalato la fama. Di recente l’amato presentatore ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti sgomenti. Di cosa si ...

Advertising

Mavafanfluk : @redazioneiene @RugVero Lo dicevano che paolo bonolis avrebbe seguito luca laurenti nelle sue continue trasformazio… - youllbepopular : percependo molto paolo bonolis - Ihatepe30374806 : RT @smiletiziano1: Paolo Bonolis commenta la sfilata di Achille Lauro: #Eurovision - CaveloX9 : @belladinotte23 Ahahah coincidenza potente, ho notato ora che i presentatori erano Luca Laurentis e Paolo Bonolis m… - balestraferro : RT @smiletiziano1: Paolo Bonolis commenta la sfilata di Achille Lauro: #Eurovision -

Altranotizia

Insulti, caos, facce divertite come quella di(subito diventata un meme) e sconvolte come quella di Iva Zanicchi, che continua la sua intervista svelando che alla fine anche il critico ..., arriva la bella notizia tanto attesa: un momento sicuramente di gioia per il noto conduttore Mediaset.è sicuramente uno dei conduttori più amati degli ultimi decenni e, ... Paolo Bonolis, esce finalmente allo scoperto: “non sono così arrap…” La fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda sulle reti Mediaset nel pomeriggio. Lì Miss Claudia si è fatta apprezzare sicuramente per la sua bellezza, ma anche per la ...Il pugno rifilato in diretta da Al Bano durante la puntata del 'Maurizio Costanzo Show'. Si crea il caos in teatro ...