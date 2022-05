Palermo-Triestina, è boom di presenze: si va quasi verso il tutto esaurito (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo Stadio Renzo Barbera sarà quasi tutto esaurito domani sera (giovedì 12 maggio) per la sfida dei play off di Serie C tra Palermo e Triestina. La società rosanero ha già venduto 26mila tagliandi per l’occasione. Si punta al record di presenze stagionali in Serie C. Un pubblico così numeroso nell’impianto palermitano non si vedeva, escludendo ovviamente la sfida fra Italia e Macedonia del Nord nei play off per il Mondiale, dall’ultima giornata della stagione 2018-19 quando contro il Cittadella in Serie B i presenti furono 28351. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo Stadio Renzo Barbera saràdomani sera (giovedì 12 maggio) per la sfida dei play off di Serie C tra. La società rosanero ha già venduto 26mila tagliandi per l’occasione. Si punta al record distagionali in Serie C. Un pubblico così numeroso nell’impianto palermitano non si vedeva, escludendo ovviamente la sfida fra Italia e Macedonia del Nord nei play off per il Mondiale, dall’ultima giornata della stagione 2018-19 quando contro il Cittadella in Serie B i presenti furono 28351. SportFace.

