Paderno | tampona e scappa | auto del prestanome e coltelli nascosti

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 11 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordopo un banalemento aDugnano e inhadue. È successo lungo la Statale dei Giovi. Ora indaga la polizia locale per risalire all’identità del conducente che in fretta e furia èto lasciando sui binari della tramvia l’che però non sembra avere tutto in regola. Incidente in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.