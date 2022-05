Mercedesz Henger pizzicata con un uomo prima di partire per L’Isola dei Famosi Le immagini dello scoop

(Di mercoledì 11 maggio 2022)dei2022 sta accogliendo sempre più nuovi naufraghi. Tra le nuove reclute vi è ancheche è già una vecchia conoscenza del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Sin da subito la nuova naufraga ha legato molto con Edoardo Tavassi con cui ha creato un rapporto speciale, ma alcune fotodella sua partenza per l’Honduras la mostrano in dolce compagnia di un altropaparazzata con unNella scorsa puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha mostrato alcuneche ritraggonoin dolce compagnia di undella sua partenza per l’Honduras. I due sono stati ...

Advertising

GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Edoardo Tavassi sarà deluso da Mercedesz Henger: spunta il fidanzato “segreto”, ecco chi è – FOTO - infoitcultura : Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger, sfida bollente sull’Isola – VIDEO - infoitcultura : Isola dei Famosi, Mercedesz Henger è già fidanzata? (Forse) non è come sembra - infoitcultura : Mercedesz Henger sconvolge tutti: il segreto mai svelato - infoitcultura : Da Pomeriggio 5 smentito lo scoop di Mattino 5: Mercedesz Henger è single, nessun fidanzato -

Infine, quandoha fatto notare che il suo nome fosse stato scritto senza la 'z' finale sulle schede del televoto, la conduttrice ha stuzzicato ancora l'inviato: "Ah, l'ha scritto ...All'Isola dei Famosi strappo definitivo tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi che si é innmorato di: una lite a causa dei pesci. Nicolas ha rimproverato all' altro di far scappare ...Anche perché, ha sottolineato la Henger, Mercedesz non sarebbe potuta restare sempre al suo fianco ed era giusto che non rinunciasse al suo lavoro. Mercedesz Henger è stata stroncata all’Isola dei Fam ...Non è partita nei migliori dei modi la seconda esperienza in Honduras di Mercedesz, travolta da critiche e pettegolezzi dei quali forse dovrà presto rispondere In particolare Mercedesz Henger si è tra ...