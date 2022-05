Le sanzioni, un autogol per l’Unione Europea. (Di mercoledì 11 maggio 2022) di Giacomo Nigro. Vi è una profonda incertezza sul futuro delle economie dei Paesi UE come conseguenza della guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina, dopo la pandemia, la guerra rappresenta un altro colpo alla globalizzazione. Le sanzioni imposte alla Russia possono, infatti, provocare modifiche al sistema finanziario internazionale. C’è da osservare che oltre metà Leggi su freeskipper (Di mercoledì 11 maggio 2022) di Giacomo Nigro. Vi è una profonda incertezza sul futuro delle economie dei Paesi UE come conseguenza della guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina, dopo la pandemia, la guerra rappresenta un altro colpo alla globalizzazione. Leimposte alla Russia possono, infatti, provocare modifiche al sistema finanziario internazionale. C’è da osservare che oltre metà

Advertising

freeskipperIT : Le sanzioni, un autogol per l’Unione Europea. - M_Pigliucci : Le #sanzioni a #Kirill sono un autogol per l'#Europa #UkraineRussianWar - jimmomo : RT @1972book: Gli effetti controproducenti dell'embargo differito sul petrolio russo. L'autogol non è applicare le sanzioni ma applicarle m… - 1972book : Gli effetti controproducenti dell'embargo differito sul petrolio russo. L'autogol non è applicare le sanzioni ma ap… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: L'Ue si illude che le sanzioni possano incrinare l'autorità religiosa di Mosca. Al contrario, rafforzeranno uno dei simboli… -