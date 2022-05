Latina, personale del 70 stormo e piloti civili a confronto su: “La sicurezza in volo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Latina – Si è svolto ieri mattina, presso l’Aeroporto “E. Comani” di Latina Scalo, l’annuale incontro denominato Piano M.A.C.A. (Mid Air Collision Avoidance) tra il personale del 70° stormo e i rappresentanti degli Aero Club, Scuole di volo, Associazioni Aeromodellismo, Parapendio, Deltaplano e Paracadutisti che operano all’interno dello spazio aereo pontino. Organizzata dall’Ufficio S.V. nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza volo l’incontro ha avuto quali finalità principali quelle condividere esperienze e idee nell’ambito della “safety” delle operazioni di volo e confermare e mantenere saldi quell’insieme di legami tra i vari utenti del volo, di ogni forma e tipologia, che giornalmente operano, in campo civile e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022)– Si è svolto ieri mattina, presso l’Aeroporto “E. Comani” diScalo, l’annuale incontro denominato Piano M.A.C.A. (Mid Air Collision Avoidance) tra ildel 70°e i rappresentanti degli Aero Club, Scuole di, Associazioni Aeromodellismo, Parapendio, Deltaplano e Paracadutisti che operano all’interno dello spazio aereo pontino. Organizzata dall’Ufficio S.V. nell’ambito delle attività di prevenzione el’incontro ha avuto quali finalità principali quelle condividere esperienze e idee nell’ambito della “safety” delle operazioni die confermare e mantenere saldi quell’insieme di legami tra i vari utenti del, di ogni forma e tipologia, che giornalmente operano, in campo civile e ...

