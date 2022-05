KALUSH in finale all’Eurovision Song Contest 2022: l’annuncio di Sony Music Entertainment (Di mercoledì 11 maggio 2022) KALUSH si esibiranno alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Sony Music Entertainment annuncia che tutti i proventi netti del brano verranno donati a un’associazione umanitaria scelta dalla band Sabato 14 maggio i KALUSH si esibiranno durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, in rappresentanza dell’Ucraina, con il brano “STEFANIA (KALUSH Orchestra)”, già in digitale, in maxi-CD e attualmente in rotazione radiofonica (https://KALUSH.lnk.to/Stefania ). Link alla performance della semifinale: https://youtu.be/jfm8hVNZt8g Sony Music Entertainment ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)si esibiranno alladell’Eurovisionannuncia che tutti i proventi netti del brano verranno donati a un’associazione umanitaria scelta dalla band Sabato 14 maggio isi esibiranno durante ladell’Eurovisiona Torino, in rappresentanza dell’Ucraina, con il brano “STEFANIA (Orchestra)”, già in digitale, in maxi-CD e attualmente in rotazione radiofonica (https://.lnk.to/Stefania ). Link alla performance della semi: https://youtu.be/jfm8hVNZt8g...

