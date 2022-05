Juventus-Inter, Allegri perde la testa: rissa con la panchina nerazzurra, espulso (Di mercoledì 11 maggio 2022) Succede di tutto nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Dopo il 2-2 firmato Hakan Calhanoglu su calcio di rigore, Massimiliano Allegri perde la testa e si fionda in direzione panchina Inter innescando un parapiglia clamoroso. Alla fine Valeri estrae due cartellini gialli: uno per l’allenatore livornese e uno per il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris. “Se vuoi mi prendo anche il rosso”, ha esclamato un imbufalito Allegri a Valeri. Nel primo tempo supplementare Allegri non contento continua la sua crociata, va di nuovo a muso duro: stavolta viene espulso da Valeri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Succede di tutto nella finale di Coppa Italia tra. Dopo il 2-2 firmato Hakan Calhanoglu su calcio di rigore, Massimilianolae si fionda in direzioneinnescando un parapiglia clamoroso. Alla fine Valeri estrae due cartellini gialli: uno per l’allenatore livornese e uno per il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris. “Se vuoi mi prendo anche il rosso”, ha esclamato un imbufalitoa Valeri. Nel primo tempo supplementarenon contento continua la sua crociata, va di nuovo a muso duro: stavolta vieneda Valeri. SportFace.

