Juve-Inter 0-1 al 45': Barella vale il vantaggio a metà gara. Handanovic para su Vlahovic, Dybala spreca (Di mercoledì 11 maggio 2022) E' la sera della finale a Roma: Juventus e Inter si affrontano all'Olimpico nella serata che decreterà la vincitrice della Coppa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) E' la sera della finale a Roma:ntus esi affrontano all'Olimpico nella serata che decreterà la vincitrice della Coppa...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - news24_inter : Gol #Barella da record, è il secondo più veloce in finale di Coppa Italia #juveinter - skriniaresimo : RT @Pirichello: Tasso tecnico di questo primo tempo veramente basso, nel complesso meglio la Juve perché l’Inter dopo il gol si è schiaccia… -