Incidente sulla Milano-Torino, scontro tra furgoncino e auto: morti 4 uomini, due feriti gravi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dramma sull’autostrada A4 Torino-Milano, dove stamattina in un terribile Incidente hanno perso la vita 4 uomini tra i 30 ed i 49 anni. A quanto pare l’Incidente sarebbe avvenuto all’altezza di Marcallo con Casone, dove una Toyota Yaris si sarebbe scontrata con un furgoncino a bordo del quale viaggiavano gli operai. Ci sarebbero anche due persone ferite, di 30 e 49 anni, trasportate in elisoccorso in ospedale. Incidente a Marcallo con Casone: si indaga sulla dinamica L’Incidente sarebbe avvento stamattina alle 9.45 circa all’incirca al km 109, in località Casone-Ranteghetta. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’Incidente, ma le foto mostrano che ci sarebbe stato uno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dramma sull’strada A4, dove stamattina in un terribilehanno perso la vita 4tra i 30 ed i 49 anni. A quanto pare l’sarebbe avvenuto all’altezza di Marcallo con Casone, dove una Toyota Yaris si sarebbe scontrata con una bordo del quale viaggiavano gli operai. Ci sarebbero anche due persone ferite, di 30 e 49 anni, trasportate in elisoccorso in ospedale.a Marcallo con Casone: si indagadinamica L’sarebbe avvento stamattina alle 9.45 circa all’incirca al km 109, in località Casone-Ranteghetta. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’, ma le foto mostrano che ci sarebbe stato uno ...

Advertising

antonie85321896 : Grave incidente sulla Milano-Torino: 4 morti - CorriereTorino : Grave incidente sulla Milano-Torino 4 morti per uno scontro tra auto e furgone - LucaGuala : @BringyourbikeTV 'il tragico incidente di ieri sera riaccende i riflettori sulla pericolosità di questo mezzo nel t… - rep_milano : Schianto sulla Milano-Torino, quattro morti: gli interventi in corso sul luogo dell'incidente - ninda1952 : RT @RaiNews: Quattro persone sono morte e due sono rimaste ferite, una in modo grave, in un tragico incidente tra un furgone e un'auto avve… -