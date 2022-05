Guerra Russia-Ucraina. Ma chi vuole per davvero la pace? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri c’è stato il tanto atteso incontro tra Draghi e Biden, il primo alla Casa Bianca da quando SuperMario è stato ‘nominato’ presidente del Consiglio dal ‘rieletto’ Presidente della Repubblica Mattarella. Il colloquio è durato un’ora e mezzo ed è cominciato con parole mirate a rinsaldare l’alleanza fra i due Paesi. La versione ufficiale è Leggi su freeskipper (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri c’è stato il tanto atteso incontro tra Draghi e Biden, il primo alla Casa Bianca da quando SuperMario è stato ‘nominato’ presidente del Consiglio dal ‘rieletto’ Presidente della Repubblica Mattarella. Il colloquio è durato un’ora e mezzo ed è cominciato con parole mirate a rinsaldare l’alleanza fra i due Paesi. La versione ufficiale è

Advertising

matteosalvinimi : “Non siamo in guerra contro la Russia”, dice Macron. Ha ragione. È ora di lavorare per la pace, e le armi allontana… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, moria di delfini nel Mar Nero: “Traumi acustici probabilmente causati dai sonar delle navi d… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - PATRIZIA953 : RT @Mosquitas77: . @matteorenzi - La guerra non la vince ne l’America, ne la Russia. Vediamo se vince la Pace con l’Europa. ??#lariachetira… - BarraGennaro94 : RT @strange_days_82: Orsini : L'Italia non deve inviare armi all'Ucraina, avviando un nuovo processo politico opposto a quello di Biden (gu… -