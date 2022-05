Eurovision 2022, uno dei cantanti de Il Volo positivo al Covid: a rischio la presenza nella finalissima (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Volo potrebbe saltare la propria esibizione di sabato all' Eurovision 2022 . A poche ore dall'uscita del nuovo singolo 'You are my everything', i tre tenori rischiano di veder sfumare l'opportunità ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilpotrebbe saltare la propria esibizione di sabato all'. A poche ore dall'uscita del nuovo singolo 'You are my everything', i tre tenori rischiano di veder sfumare l'opportunità ...

