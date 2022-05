Eurovision 2022: Maro, la cantante portoghese di Saudade, saudade (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Portogallo è rappresentato all’Eurovision Song Contest 2022 da Maro, artista giovanissima e di grande talento. La sua saudade, saudade ha conquistato la finalissima della kermesse. Di origini italiane, la cantante ha sempre amato la musica, sin da ragazza, e non a caso ha scelto di studiarla al college. Scopriamo di più su di lei e sulla sua incredibile bravura. Eurovision 2022, chi è Maro: infanzia e gli inizi Nata a Lisbona il 30 ottobre 1994, Maro – pseudonimo di Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca – il Pala Olimpico di Torino è rimasto affascinato dal suo talento. Proprio come Monika Liu, che è in gara all’Eurovision Song Contest 2022 in qualità ... Leggi su dilei (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Portogallo è rappresentato all’Song Contestda, artista giovanissima e di grande talento. La suaha conquistato la finalissima della kermesse. Di origini italiane, laha sempre amato la musica, sin da ragazza, e non a caso ha scelto di studiarla al college. Scopriamo di più su di lei e sulla sua incredibile bravura., chi è: infanzia e gli inizi Nata a Lisbona il 30 ottobre 1994,– pseudonimo di Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca – il Pala Olimpico di Torino è rimasto affascinato dal suo talento. Proprio come Monika Liu, che è in gara all’Song Contestin qualità ...

Advertising

ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - Raiofficialnews : Al via questa sera l'#ESC2022, uno show che si preannuncia indimenticabile con tre conduttori d’eccezione… - singsrugge : RT @ansia_totale: 2020: Diodato vince Sanremo ma l’Eurovision viene annullato per via della pandemia. 2022, due anni dopo: #eurovision #… - MIRTILLAway : RT @RadiocorriereTv: C'è fermento, emozione e tanta attesa. Chi vincerà l'@Eurovision 2022? Il viaggio continua e #TheSoundOfBeauty continu… -