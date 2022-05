Elisabetta Franchi, parla il fratello Mauro: “È una bugiarda, non veniamo da una famiglia modesta” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Ma quale famiglia modesta e infanzia senza vestiti! Nostra madre era un’imprenditrice e non ci ha fatto mai mancare nulla”. Mauro Franchi, fratello dell’imprenditrice Elisabetta, finita nella bufera per aver affermato “assumo solo donne anta perché hanno già fatto figli”, smonta la favola della sorella industriale nata dal nulla. “Ci prestò quasi un miliardo il suo ex marito nel 1998”, spiega Mauro Franchi e al FQMagazine racconta 40 anni passati con la sorella tra affetto, professione condivisa, rancori e cause giudiziarie Sui social lei si è sfogato rispetto alle affermazioni (“non assumo donne incinta, ma solo sopra gli anta”) di sua sorellaGuardi non ho nemmeno più parole. Bastano i commenti dei suoi ex dipendenti che hanno scritto e risposto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Ma qualee infanzia senza vestiti! Nostra madre era un’imprenditrice e non ci ha fatto mai mancare nulla”.dell’imprenditrice, finita nella bufera per aver affermato “assumo solo donne anta perché hanno già fatto figli”, smonta la favola della sorella industriale nata dal nulla. “Ci prestò quasi un miliardo il suo ex marito nel 1998”, spiegae al FQMagazine racconta 40 anni passati con la sorella tra affetto, professione condivisa, rancori e cause giudiziarie Sui social lei si è sfogato rispetto alle affermazioni (“non assumo donne incinta, ma solo sopra gli anta”) di sua sorellaGuardi non ho nemmeno più parole. Bastano i commenti dei suoi ex dipendenti che hanno scritto e risposto ...

