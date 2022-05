Elettra Lamborghini sconvolta confessa: “L’ho fatto per 4 ore sono sfinita!” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Elettra Lamborghini fa una confessione inaspettata sui social: “Mi sono fatta una doccia di 3 ore, non potete immaginare cos’ho fatto oggi”. Cos’è successo alla bella ereditiera? Elettra e suo marito stanno lavorando ad una nuova casa per loro che si trova in Italia. Si tratta di una villa bellissima anche se ancora in fase di ristrutturazione. foto InstagramLa Lamborghini dopo tanto girovagare per il mondo pare abbia deciso di rimettere le radici in Italia dove sta costruendo un nido d’amore per lei e il marito Afojack. Mesi fa la ragazza aveva mostrato la struttura della casa ancora spoglia e quasi in fase di costruzione mentre ora la villa sembra stia prendendo forma. Dove si trova la nuova casa di Elettra? La cantante non ne ha rivelato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 11 maggio 2022)fa una confessione inaspettata sui social: “Mifatta una doccia di 3 ore, non potete immaginare cos’hooggi”. Cos’è successo alla bella ereditiera?e suo marito stanno lavorando ad una nuova casa per loro che si trova in Italia. Si tratta di una villa bellissima anche se ancora in fase di ristrutturazione. foto InstagramLadopo tanto girovagare per il mondo pare abbia deciso di rimettere le radici in Italia dove sta costruendo un nido d’amore per lei e il marito Afojack. Mesi fa la ragazza aveva mostrato la struttura della casa ancora spoglia e quasi in fase di costruzione mentre ora la villa sembra stia prendendo forma. Dove si trova la nuova casa di? La cantante non ne ha rivelato ...

Advertising

zazoomblog : Elettra Lamborghini la decisione sui figli: “Ecco cosa abbiamo deciso io e mio marito” - #Elettra #Lamborghini… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Elettra Lamborghini - Pistolero - MattePir92 : Claudia, grazie. La prossima volta Elettra Lamborghini, ragazza di periferia, zero assoluto, gemelli diversi, Tizia… - slav34brit : qualcuno parli di elettra lamborghini in questa room - _Escorpio_22 : In questo momento mi sento come una Elettra Lamborghini privata della sua libertà di prendere a pizze con la 'Preci… -