Caso Alpini, Gori: “Condanno le molestie, ma non sono tutti maschilisti violenti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Bergamo. Un’adunata che si lascia dietro uno strascico di polemiche, quella appena conclusasi a Rimini lo scorso fine settimana. A gettare un’ombra sull’annuale appuntamento che richiama tutti gli Alpini d’Italia, infatti, una serie, così pare, di denunce da parte di ragazze che, stando ai racconti, sarebbero state infastidite da fischi, urla, proposte oscene da parte di persone che, in alcuni casi, sarebbero arrivate ad allungare le mani. Per il ministro della Difesa Lorenzo Guerini si tratta di “episodi che andranno accertati, ma che non possono e non devono essere sottovalutati. Episodi, voglio ribadirlo con forza, all’opposto dei valori degli Alpini”. E, nel frattempo, arriva la prima denuncia ai carabinieri. Sulla vicenda, tutta da verificare nelle sedi opportune, è intervento anche Giorgio Gori, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Bergamo. Un’adunata che si lascia dietro uno strascico di polemiche, quella appena conclusasi a Rimini lo scorso fine settimana. A gettare un’ombra sull’annuale appuntamento che richiamaglid’Italia, infatti, una serie, così pare, di denunce da parte di ragazze che, stando ai racconti, sarebbero state infastidite da fischi, urla, proposte oscene da parte di persone che, in alcuni casi, sarebbero arrivate ad allungare le mani. Per il ministro della Difesa Lorenzo Guerini si tratta di “episodi che andranno accertati, ma che non pose non devono essere sottovalutati. Episodi, voglio ribadirlo con forza, all’opposto dei valori degli”. E, nel frattempo, arriva la prima denuncia ai carabinieri. Sulla vicenda, tutta da verificare nelle sedi opportune, è intervento anche Giorgio, ...

