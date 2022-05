Calciomercato Juventus: Di Maria ad un passo, poi salta tutto! “È colpa sua” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Juventus, in estate ha bisogno di un giocatore che possa sostituire Dybala; l’arrivo di Di Maria, però, sembra poter saltare. Al termine della stagione, la società bianconera dovrà essere grande protagonista sul mercato; l’obiettivo è rinforzare la rosa della Juventus in maniera sostanziale anche perché, il prossimo anno, i ragazzi di Allegri devono tornare a dominare il calcio italiano ed essere protagonista in ambito internazionale. Tra i reparti da rinforzare, non si può non menzionare l’attacco dove la società bianconera deve portare alla corte del tecnico il sostituto di Dybala; diversi i nomi monitorati con Di Maria che sembrava poter essere l’uomo giusto. La trattativa per l’argentino, però, sembra poter saltare. LaPresseL’addio, a parametro zero, di Dybala sarà una botta ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) La, in estate ha bisogno di un giocatore che possa sostituire Dybala; l’arrivo di Di, però, sembra poterre. Al termine della stagione, la società bianconera dovrà essere grande protagonista sul mercato; l’obiettivo è rinforzare la rosa dellain maniera sostanziale anche perché, il prossimo anno, i ragazzi di Allegri devono tornare a dominare il calcio italiano ed essere protagonista in ambito internazionale. Tra i reparti da rinforzare, non si può non menzionare l’attacco dove la società bianconera deve portare alla corte del tecnico il sostituto di Dybala; diversi i nomi monitorati con Diche sembrava poter essere l’uomo giusto. La trattativa per l’argentino, però, sembra poterre. LaPresseL’addio, a parametro zero, di Dybala sarà una botta ...

