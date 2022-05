Calcio | Serie A | Torino - Roma si giocherà venerdì 20 maggio

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Accolta la richiesta dei giallorossi in vista della finale di Conference- "Sono uscite notizie non corrette e dunque voglio anticipare che lal'ultimo giornata contro il...

A confermarlo è il presidente della LegaA Lorenzo Casini al termine dell'assemblea di Lega che si è tenuta al Coni: ' La Roma giocherà di venerdì come chiesto . Decisione che è stata unanime. ...Torino - Roma anticipata al venerdì sera, il 20 maggio. È questa la decisione presa dalla Lega, come comunicato dal presidente Lorenzo Casini. Che ha poi precisato: "La decisione è stata unanime, ... Scudetto e salvezza, al vaglio spostamenti di alcune gare in Serie A Lo ha dichiarato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, al termine dell'assemblea svolta al Salone d'Onore de Coni. "Di venerdì giocherà solamente la Roma, mentre le altre partite si ...Accettata solo l’istanza della Roma che giocherà venerdì 20 maggio contro il Torino a pochi giorni dalla finale di Conference League Nessuno spostamento di date e orari della penultima giornata della ...