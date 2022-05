Auriemma | “Spalletti-Napoli? ADL vorrebbe prendere un altro allenatore”

Advertising

tuttonapoli : Auriemma: 'ADL vorrebbe prendere un altro allenatore, ma Spalletti non lascerà' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TCI - Auriemma: 'Scudetto? Il Napoli ha sprecato troppe occasioni, sul rapporto ADL-Spalletti...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TCI - Auriemma: 'Scudetto? Il Napoli ha sprecato troppe occasioni, sul rapporto ADL-Spalletti...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TCI - Auriemma: 'Scudetto? Il Napoli ha sprecato troppe occasioni, sul rapporto ADL-Spalletti...' - napolimagazine : TCI - Auriemma: 'Scudetto? Il Napoli ha sprecato troppe occasioni, sul rapporto ADL-Spalletti...' -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "ADL conunione forzata: il patron sogna Emery ed ha in mente altri 4 tecnici" Tanti auguri Dries Mertens: gli auguri della ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Eraldo Pecci, ex ...Raffaele Auriemma ha parlato anche del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti: "Non c'è nessun allenatore da prendere al volo". Raffaele Auriemma, nel corso dell'intervento ai ..."Dopo Napoli-Fiorentina, Aurelio De Laurentiis era infuriato tanto da contattare altri allenatori. Era un'occasione enorme con due gare casalinghe consecutive da vincere per accelerare e vincere lo sc ...