Aborto – Sabato 21 maggio a Roma manifestazione per la vita (Di mercoledì 11 maggio 2022) – «Nel solo 2021 l'Aborto ha ucciso oltre 73 milioni di bambini nel mondo e solo in Italia migliaia di anziani o malati gravi si vedono negare le cure palliative mentre la politica spinge per l'eutanasia e il suicidio assistito. A tutto ciò si aggiunge un inverno demografico senza precedenti che rende il nostro paese sempre più fragile e ripiegato su se stesso. «Non possiamo rimanere inerti di fronte a questi drammi, per questo scenderemo in piazza, il prossimo Sabato 21 maggio, a Roma, con la manifestazione nazionale "Scegliamo la vita". Partiremo alle ore 14 da Piazza della Repubblica per arrivare, in corteo, a Piazza San Giovanni in Laterano», così Massimo Gandolfini, uno dei due portavoce dell'evento. «Saremo in migliaia, con più di 100 enti e associazioni e famiglie, mamme, papà, ...

