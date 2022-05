Ucraina | Zelensky più bravo a comunicare? La guerra non sarà decisa da chi è più social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) di Marco Bertolini Il 9 maggio, smentendo gli analisti che prevedevano grandi dichiarazioni da parte della Russia, è stata solo l’ennesima occasione per i leader delle due potenze che si stanno sfidando direttamente sul campo di battaglia di mettere in mostra le proprie arti retoriche. Da una parte abbiamo un Putin che si mostra sempre uguale a se stesso e, in stile “sovietico”, cita tutto l’armamentario classico possibile per cercare di giustificare il suo popolo, nonostante il controllo totale del sistema informativo e unache lo vede in grossissima difficoltà. Guardando questa parata si ha la sensazione che tutto sia stato studiato per colpire l’immaginario del russo “medio” e non noi occidentali che, guardando questa finta dimostrazione di forza (una parata), non possiamo che cogliere il fuori fuoco rispetto a una situazione reale delle forze armate, più ...