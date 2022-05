Ucraina, Save The Children: 126 scuole distrutte. «Presto la Finlandia nella Nato» – Il live blog (Di martedì 10 maggio 2022) Nel 76esimo giorno della guerra in Ucraina i combattimenti si sono intensificati nell’Ucraina meridionale, dove a breve arriveranno le armi statunitense dopo che Joe Biden ha firmato la legge per velocizzare le spedizioni. Intanto i missili russi hanno preso di mira la città di Odessa, dove sono caduti in serata sette missili e gli ucraini hanno annunciato la morte di un civile. Anche il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, in visita a sorpresa nella città, ha dovuto correre nei rifugi. Battaglie molto intense si stanno svolgendo intorno a Roubijné e Bilogorivka” nella regione di Lugansk (est), secondo quanto ha affermato il goverNatore Serguiï Gaïdaï. Gli ucraini possono contare sugli aiuti militari americani che dall’inizio del conflitto sono già arrivati a circa 3,8 miliardi di dollari. ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Nel 76esimo giorno della guerra ini combattimenti si sono intensificati nell’meridionale, dove a breve arriveranno le armi statunitense dopo che Joe Biden ha firmato la legge per velocizzare le spedizioni. Intanto i missili russi hanno preso di mira la città di Odessa, dove sono caduti in serata sette missili e gli ucraini hanno annunciato la morte di un civile. Anche il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, in visita a sorpresacittà, ha dovuto correre nei rifugi. Battaglie molto intense si stanno svolgendo intorno a Roubijné e Bilogorivka”regione di Lugansk (est), secondo quanto ha affermato il goverre Serguiï Gaïdaï. Gli ucraini possono contare sugli aiuti militari americani che dall’inizio del conflitto sono già arrivati a circa 3,8 miliardi di dollari. ...

