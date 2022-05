Mobilità sostenibile - Hertz rinnova la flotta elettrica e offre la ricarica gratis con lapp Shell (Di martedì 10 maggio 2022) La strada verso l'elettrificazione delle flotte a noleggio è ancora lunga, ma l'obiettivo, nonostante crisi e rallentamenti, prosegue. Da parte sua, Hertz, il colosso americano del rent-a-car, sottolinea i recenti accordi globali per l'acquisizione di auto della Tesla (come Model Y e Model 3) e della Polestar, con la quale ha siglato accordi commerciali un mese fa, le partnership locali per l'inserimento di una gamma distintiva di modelli del gruppo Stellantis, e l'ingresso della Nuova 500 full electric, che va ad affiancare le proposte estive e modaiole come la Spiaggina, Icon-e e Fiat "Carlo" Icon-e by Garage Italia. Ricariche gratuite con l'app di Shell. Oltre al noleggio dei mezzi, la Hertz ha previsto una vera e propria guida all'elettrico: sul sito non mancano spiegazioni sulle diverse tipologie di soluzioni elettrificate, sui ... Leggi su quattroruote (Di martedì 10 maggio 2022) La strada verso l'elettrificazione delle flotte a noleggio è ancora lunga, ma l'obiettivo, nonostante crisi e rallentamenti, prosegue. Da parte sua,, il colosso americano del rent-a-car, sottolinea i recenti accordi globali per l'acquisizione di auto della Tesla (come Model Y e Model 3) e della Polestar, con la quale ha siglato accordi commerciali un mese fa, le partnership locali per l'inserimento di una gamma distintiva di modelli del gruppo Stellantis, e l'ingresso della Nuova 500 full electric, che va ad affiancare le proposte estive e modaiole come la Spiaggina, Icon-e e Fiat "Carlo" Icon-e by Garage Italia. Ricariche gratuite con l'app di. Oltre al noleggio dei mezzi, laha previsto una vera e propria guida all'elettrico: sul sito non mancano spiegazioni sulle diverse tipologie di soluzioni elettrificate, sui ...

Advertising

disinformatico : Anche questa è mobilità elettrica, e decisamente più sostenibile. Semplice, pratico e geniale. - carlosibilia : L’inceneritore non c’entra nulla con i fondi contro il caro bollette; la norma andava stralciata dal decreto aiuti… - nicomanetta1 : Elon Musk rilancia la «baby Tesla». Ma chiude la porta a monopattini e taxi volanti - Corriere della Sera #taxi… - AgencyGea : L’#Italia è in ritardo su #mobilità condivisa, sia per quanto riguarda l’uso del #trasporto pubblico, sia per la sc… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Parte da Quarto Oggiaro e Affori l’offensiva green #Mobilitàsotenibile #QuartoOggiaro #Affori -