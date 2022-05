Minala: “Età? Spero di essere etichettato per altro. Posso giocare in Serie A” (Di martedì 10 maggio 2022) Joseph Minala è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, parlando del suo presente e del suo futuro da calciatore: “La Lucchese mi ha dato l’opportunità di rimettermi in gioco, è stata una stagione positiva. La mia Età? Non ho mai fatto caso alle tante voci a riguardo, ma Spero di non essere più etichettato solo per questo. Le sociEtà hanno sempre voluto vederci chiaro e io non ho mai rinunciato a mettermi a disposizione per chiarimenti legali. Fisicamente sto bene e penso di poter dire la mia anche in Serie A o in Serie B. Alla stesso tempo non mi dispiacerebbe continuare alla Lucchese. Il mio obiettivo è migliorare sempre, ma nella vita serve perseveranza“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Josephè intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, parlando del suo presente e del suo futuro da calciatore: “La Lucchese mi ha dato l’opportunità di rimettermi in gioco, è stata una stagione positiva. La mia? Non ho mai fatto caso alle tante voci a riguardo, madi nonpiùsolo per questo. Le socihanno sempre voluto vederci chiaro e io non ho mai rinunciato a mettermi a disposizione per chiarimenti legali. Fisicamente sto bene e penso di poter dire la mia anche inA o inB. Alla stesso tempo non mi dispiacerebbe continuare alla Lucchese. Il mio obiettivo è migliorare sempre, ma nella vita serve perseveranza“. SportFace.

