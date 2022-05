Meteo, caldo africano in arrivo: 30 gradi per tutta la settimana (Di martedì 10 maggio 2022) E’ alle porte il primo vero assaggio estivo. Era atteso da molti, dopo un periodo piuttosto piovoso, a volte perturbato e con temperature sottotono. Da mercoledì registreremo punte di 30-31 gradi sulla Pianura Padana e nelle valli dell’Alto Adige. 26-27 sulle regioni centrali e al Meridione. Il protagonista di questo cambiamento è l’anticiclone africano che sembra fare sul serio. Il caldo dovrebbe durare diversi giorni, almeno fino al weekend del 14-15 maggio. Poi lo scenario Meteorologico muterà nuovamente con l’arrivo di perturbazioni che da metà mese potrebbero guastare il tempo al Nord. caldo e stabile fino al weekend (compreso) Il tempo si preannuncia stabile e soleggiato per tutta la settimana. Temperature in graduale e continuo aumento fino a ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 10 maggio 2022) E’ alle porte il primo vero assaggio estivo. Era atteso da molti, dopo un periodo piuttosto piovoso, a volte perturbato e con temperature sottotono. Da mercoledì registreremo punte di 30-31sulla Pianura Padana e nelle valli dell’Alto Adige. 26-27 sulle regioni centrali e al Meridione. Il protagonista di questo cambiamento è l’anticicloneche sembra fare sul serio. Ildovrebbe durare diversi giorni, almeno fino al weekend del 14-15 maggio. Poi lo scenariorologico muterà nuovamente con l’di perturbazioni che da metà mese potrebbero guastare il tempo al Nord.e stabile fino al weekend (compreso) Il tempo si preannuncia stabile e soleggiato perla. Temperature in graduale e continuo aumento fino a ...

