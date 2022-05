Mara Venier reagisce alla frecciatina di Manuel Bortuzzo per la mancata ospitata, il suo gesto ricorda quello di Barbara D’Urso (Di martedì 10 maggio 2022) Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo e la conduttrice di Rai 1 Mara Venier. Della questione si è tanto parlato nella giornata di domenica mentre invece ieri a far parlare è stato il gesto social della conduttrice. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza. Grossa polemica in corso tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier Manuel Bortuzzo e il padre Franco erano stati invitati a partecipare alla puntata di Domenica In andata in onda la scorsa domenica 8 maggio. Il giovane nuotatore, ex concorrente del GF Vip 6, avrebbe dovuto promuovere il film ‘Rinascere’ trasmesso su Rai 1 proprio nella serata di ... Leggi su baritalianews (Di martedì 10 maggio 2022) Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista il giovane nuotatoree la conduttrice di Rai 1. Della questione si è tanto parlato nella giornata di domenica mentre invece ieri a far parlare è stato ilsocial della conduttrice. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza. Grossa polemica in corso trae il padre Franco erano stati invitati a parteciparepuntata di Domenica In andata in onda la scorsa domenica 8 maggio. Il giovane nuotatore, ex concorrente del GF Vip 6, avrebbe dovuto promuovere il film ‘Rinascere’ trasmesso su Rai 1 proprio nella serata di ...

