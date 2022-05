Lula tra demagogia e realpolitik (Di martedì 10 maggio 2022) Inizia ufficialmente la campagna elettorale in Brasile, e l’alternativa sembra definirsi tra il populismo di sinistra riscaldato e alquanto annacquato di Lula e il populismo di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) Inizia ufficialmente la campagna elettorale in Brasile, e l’alternativa sembra definirsi tra il populismo di sinistra riscaldato e alquanto annacquato die il populismo di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

mattioli_nina4 : @WLKFabio @joeruns @graziano_delrio @LaStampa Si certo tutti, io, Papa Francesco, Lula (Brasile), tutti i partecipa… - lula_aseu : @loidomemau A casa mia solo questa ,tra l'altro abito molto vicino allo stabilimento...più che io mio marito ! Onor… - andreaborsoi1 : @KersevanRoberto Non è mio tipo favorito ma tra i due meglio Lula. Non c'è solo Amazzonia (Lula anche su Battisti h… - eguanella : Il Brasile sospeso, tra le gaffe di Lula e quelle di Bolsonaro - annoupanoux : RT @ilsabino1994: Oggi Lula ufficializzerà la sua candidatura alla presidenza del Brasile. Si voterà in ottobre e la scelta sarà tra chi ha… -