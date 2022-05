LIVE Monza-Conegliano 0-1, Finale volley femminile 2022 in DIRETTA: la Imoco conquista il primo set (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14 Inizia il secondo set. 21.12 La Imoco Conegliano di Daniele Santarelli si aggiudica dunque il primo set di questa gara 4 della serie di Finale scudetto. Top-scorer fino a qui una Paola Egonu che dopo qualche incertezza in avvio si è mostrata come di consueto incontenibile. La migliore della Vero volley Monza è Lise Van Hecke con 4. 20-25 E’ Sylla a scrivere la parola fine su questo primo set. 20-24 C’E’ IL TOCCO DEL MURO! 4 set-point Conegliano. 21-23 Out l’attacco di Egonu, challenge chiamato da Santarelli per il tocco del muro. 20-23 Van Hecke trova il mani fuori del muro. 19-23 Errore di Larson dai 9 metri, settimo errore al servizio di squadra per la Vero ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.14 Inizia il secondo set. 21.12 Ladi Daniele Santarelli si aggiudica dunque ilset di questa gara 4 della serie discudetto. Top-scorer fino a qui una Paola Egonu che dopo qualche incertezza in avvio si è mostrata come di consueto incontenibile. La migliore della Veroè Lise Van Hecke con 4. 20-25 E’ Sylla a scrivere la parola fine su questoset. 20-24 C’E’ IL TOCCO DEL MURO! 4 set-point. 21-23 Out l’attacco di Egonu, challenge chiamato da Santarelli per il tocco del muro. 20-23 Van Hecke trova il mani fuori del muro. 19-23 Errore di Larson dai 9 metri, settimo errore al servizio di squadra per la Vero ...

