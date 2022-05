Lega Pro, Ghirelli: «Fuori anche in futuro dai Mondiali se succede questo» (Di martedì 10 maggio 2022) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato dei problemi del calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato queste dichiarazioni sui problemi del sistema calcio italiano. DICHIARAZIONI – «Noi siamo Fuori per la seconda volta di fila dai Mondiali. È successo anche ad altri Paesi che però hanno subito fatto delle riforme concrete. Se il nostro parco dal quale attingere calciatori italiani si ferma a 100-120, continueremo a stare Fuori anche in futuro. La Serie C vuole essere il luogo di formazione dei giovani calciatori, intesa come base forte e noi in questi anni abbiamo lavorato tanto. Nel 2016 abbiamo incentivato le squadre ad utilizzare i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Francesco, presidente dellaPro, ha parlato dei problemi del calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni Francesco, presidente dellaPro, ha rilasciato queste dichiarazioni sui problemi del sistema calcio italiano. DICHIARAZIONI – «Noi siamoper la seconda volta di fila dai. È successoad altri Paesi che però hanno subito fatto delle riforme concrete. Se il nostro parco dal quale attingere calciatori italiani si ferma a 100-120, continueremo a starein. La Serie C vuole essere il luogo di formazione dei giovani calciatori, intesa come base forte e noi in questi anni abbiamo lavorato tanto. Nel 2016 abbiamo incentivato le squadre ad utilizzare i ...

