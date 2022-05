Le due sfide di Macron per l’Europa secondo Darnis (Di martedì 10 maggio 2022) “Oggi, il 9 maggio, la libertà e la speranza nel futuro hanno il volto dell’Unione europea. È in nome di questa libertà e speranza che sosteniamo e continueremo a sostenere l’Ucraina, il suo presidente, Volodymyr Zelensky e tutto il popolo ucraino”. Queste le parole del presidente francese Emmanuel Macron, nel discorso pronunciato ieri 9 maggio, giorno della chiusura dei lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa a Strasburgo, data fortemente simbolica. Nello stesso giorno, a Mosca, Putin commemorava la vittoria dell’Unione sovietica contro il nazismo. Due volti così diversi quelli andati in scena. “Non siamo in guerra con la Russia”, ha voluto precisare il presidente francese. “Stiamo lavorando come europei per la conservazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, per il ritorno della pace nel nostro continente. Spetta ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) “Oggi, il 9 maggio, la libertà e la speranza nel futuro hanno il volto dell’Unione europea. È in nome di questa libertà e speranza che sosteniamo e continueremo a sostenere l’Ucraina, il suo presidente, Volodymyr Zelensky e tutto il popolo ucraino”. Queste le parole del presidente francese Emmanuel, nel discorso pronunciato ieri 9 maggio, giorno della chiusura dei lavori della Conferenza sul futuro dela Strasburgo, data fortemente simbolica. Nello stesso giorno, a Mosca, Putin commemorava la vittoria dell’Unione sovietica contro il nazismo. Due volti così diversi quelli andati in scena. “Non siamo in guerra con la Russia”, ha voluto precisare il presidente francese. “Stiamo lavorando come europei per la conservazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, per il ritorno della pace nel nostro continente. Spetta ...

