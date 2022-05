La regina Elisabetta non c'è: la corona arriva sola. A Carlo il 'Queen's Speach' (Di martedì 10 maggio 2022) regina Elisabetta salta il Discorso della corona. Tensione con i medici Londra, 10 maggio 2022 - La regina Elisabetta II per la prima volta dal '63 non pronuncerà all'apertura del Parlamento il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 10 maggio 2022)salta il Discorso della. Tensione con i medici Londra, 10 maggio 2022 - LaII per la prima volta dal '63 non pronuncerà all'apertura del Parlamento il ...

ilpost : La regina Elisabetta II del Regno Unito non parteciperà alla cerimonia di apertura del Parlamento britannico per pr… - ilgiornale : Un evento eccezionale: il principe #Carlo ha pronunciato il discorso per l’apertura del Parlamento, privilegio trad… - grmvader : La regina Elisabetta ha tenuto duro (il potere) fino a 96 anni. Un vero esempio per i nostri baroni italiani, universitari e non. - RaiNews : Accompagnato dal principe William e da Camilla, duchessa di Cornovaglia, l'erede al trono ha sostituito Elisabetta… - antoniope84 : Avete rotto il cazzo con la regina elisabetta cristoddio -