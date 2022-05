La Camera boccia la riforma sul presidenzialismo (Di martedì 10 maggio 2022) Con 236 voti a favore, 204 contrari e 19 astensioni sono passato gli emendamenti soppressivi presentati dal M5S contro la riforma sul presidenzialismo presentata da FdI Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Con 236 voti a favore, 204 contrari e 19 astensioni sono passato gli emendamenti soppressivi presentati dal M5S contro lasulpresentata da FdI

